تراند اليوم : سوف أمزقك لأنك أسود .. شاهد: امرأة بريطانية تهاجم رجل من أصول أفريقية داخل مترو في لندن

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو لحظة محاولة اعتداء سيدة بريطانية " جانيس وايلدينج " على أحد الأشخاص من أصول إفريقية داخل عربة مترو الانفاق بخط اليوبيل في لندن .

وأظهر الفيديو السيدة وهي تهاجم وتسبه ، قائلة :" 'سوف أمزقك. لأنك أسود وتعتقد أنك كبير الحجم. أغلق فمك اللعين .. من أين أتيت؟ .. عد إلى أفريقيا، أنت لا تنتمي إلى هنا".

وأبانت لقطات من الفيديو عدد من الركاب وهم يمسكون بالسيدة لإسكاتها وقاموا بإخراجها من القطار .

وكشفت صحيفة " الديلي ميل " أنه تعرف الضباط على وايلدينج من حادث وقع في أحد الفنادق في وقت سابق من نفس اليوم، وتم القبض عليها ، حسبما استمعت محكمة التاج الداخلية في لندن.