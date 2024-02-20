تراند اليوم : شاهد: تصميم وصور الأعمال الإنشائية في مشروع المطل بالمدينة المنورة

صحيفة الخليج 365: أظهرت لقطات حديثة الأعمال الإنشائية القائمة في مشروع المطل، الذي يجري تنفيذه بشكل متسارع ليصبح أحد أجمل الوجهات السياحية القادمة للمدينة المنورة، يقع في مطل العزيزية بمساحة تفوق 56 ألف م٢.

ويضم المشروع أنشطة متنوعة ومرافق ترفيهية وتجارية راقية مع الاستفادة الكاملة من الطبيعة الجبلية المجاورة؛ لتوفير إطلالات مميزة على طبيعة المنطقة.

الجدير بالذكر أن مشروع مطل العزيزية يضم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه تشمل، ساحات وجلسات خارجية مطلة، ومسارات للمشي وأخرى للدراجات الهوائية ومقاهي ومطاعم ومنافذ تجارية متعددة.