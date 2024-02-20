استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكّرة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 5:29 صباحاً

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يُذكر في التعاملات الآسيوية المبكّرة، اليوم الثلاثاء؛ لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:33 بتوقيت جرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل، عشرة سنتات إلى 78.36 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 26 سنتاً إلى 79.45 دولار للبرميل، مع استعداد المتعاملين لانتهاء هذا العقد خلال اليوم.

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