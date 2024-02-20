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تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 5 أخطاء يجب تجنبها في حياتك

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أخطاء يجب تجنبها في حياتك.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 أخطاء يجب تجنبها في حياتك وتشمل:

1- ما تهتم بصحتك يعني أنت شخص كسول وما عندك حركة وتأكل الذي يخطر في بالك وهذا خطأ كبير.

2- مصروفاتك أكثر من دخلك يعني تشتري الذي يخطر ببالك والمفروض أن توازن في عملية المصروفات ولا تزيد عن الدخل المتوفر لديك.

3- عايش حياتك بدون أهداف وخطط يعني ما تعرف الأهداف التي تريد أن تحققها يعني ما عندك أحلام.

4- تفضفض كثيراً عن خططك وأهدافك وبالتالي تصبح فرصك مكشوفة ويقتنصها الكل لأنك تفضفض عنها.

5-ما عندك علاقات قوية وكلها هشة، ولا يوجد لديك أصدقاء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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