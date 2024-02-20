انت الان تتابع زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرق كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 6:09 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سانتاندر شمال شرقي كولومبيا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 1 كلم من منطقة جوردن الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 162.9 كلم. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرق كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.