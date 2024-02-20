تراند اليوم : مصر: الكشف عن قائمة المسروقات من اللواء اليمني "العبيدي" المقتول داخل شقته بالجيزة

صحيفة الخليج 365: كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن قائمة المسروقات بعد مقتل اللواء اليمني" حسن بن جلال العبيدي" في شقته بمحافظة الجيزة.

وبحسب "المصري اليوم" فإن القائمة الكاملة للمسروقات من شقة اللواء حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، هي: 7 آلاف دولار، و7 آلاف ريال، و50 ألف جنيه مصري، وطقم قهوة، ومكواة شعر، وبلاي ستيشن، و5 ذراع تحكم، وعطور، وأكسسوارات، و14 فلاش ميموري، وأوراق شخصية، و3 أجهزة لوحية، و3 هواتف محمولة، وساعة يد، وكميات من العود.

يذكر أنه عُثر على جثة اللواء حسن بن جلال العبيدي داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة شمال مصر، فجر الأحد.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الاثنين، القبض على 5 متهمين بمقتل الضابط اليمني، بينهم 3 سيدات.