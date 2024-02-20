أحد أجمل الوجهات السياحية.. شاهد تصميم وصور الأعمال الإنشائية في مشروع المطل بالمدينة المنورة

أظهرت لقطات حديثة تقدمًا ملحوظًا في أعمال البناء لمشروع مطل العزيزية، الذي يُتوقع أن يصبح أحد أجمل الوجهات السياحية في المدينة المنورة.

ويقع المشروع في مطل العزيزية على مساحة تفوق 56 ألف متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية والتجارية الراقية.

وتم تصميم المشروع للاستفادة من الطبيعة الجبلية المجاورة، مما يوفر إطلالات مميزة على طبيعة المنطقة. يضم مطل العزيزية مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه، تشمل: ساحات وجلسات خارجية مطلة

مسارات للمشي وأخرى للدراجات الهوائية

مقاهي ومطاعم

منافذ تجارية متعددة

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