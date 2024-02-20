شكرا لمتابعة خبر عن موعد آخر دوام قبل إجازة عيد الفطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتخصص في المواد البشرية رضوان الجلواح ، عن موعد آخر دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك .

وقال الجلواح خلال لقائه مع قناة «الإخبارية» : ” أن يوم 22 فبراير إجازة يوم التأسيس رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والحكومي “.

وتابع أما بالنسبة للأشخاص الذين يتطلب عملهم التواجد الدائم ، فيتم تعويضهم عن عمل هذا اليوم بأجر إضافي حيث تُحسب لهم ساعة العمل الفعلي بساعة ونصف .

كما أشار إلى أن موعد إجازة عيد الفطر المقبل ، سيكون يوم 22 رمضان هو آخر عمل قبل الإجازة لمن هم على نظام الخدمة المدنية ، على أن تبدأ إجازة القطاع الخاص يوم 29 رمضان .