تراند اليوم : شاهد: لقاء يجمع أطول رجل بأقصر امرأة في العالم.. والأخيرة تجلس على حذائه وتلتقط الصور معه

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو لحظة لقاء أطول رجل بأقصر امرأة في العالم في كاليفورنيا أمس الاثنين.

​​​​​وأبان الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقاء سلطان كوسين، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم،

ومازح كوسين الفتاة وتساءل أين هي نظرا لصغر حجمها ثم جاءت تضحك وجلست على حذائه الضخم ثم التقطت الصور معه في مشهد عفوي.

ويعد التركي سلطان كوسين رسمياً أطول رجل حي في العالم وفق صحيفة "التلغراف". كما يحمل الرقم القياسي لأكبر الأيدي، حيث يبلغ قياس كل يد 28.5 سم، من المعصم إلى طرف الإصبع الأوسط.

أما الممثلة الهندية جيوتي أمجي (30 عاماً)، فكان وزنها 5 كغم عندما كان عمرها 18.