بدر أول مرشد افتراضي لزوار المدينة

قدمت هيئة تطوير المدينة المنورة أول مرشد افتراضي يعطي معلومات عن إبراز المعالم في المدينة المنورة ضمن منصة روح المدينة.

وتعمل المنصة على تقديم المعلومات من المصادر الموثوقة، وتثري تجربة الزائر بست لغات مختلفة، يمكن لزائر المدينة والمعتمرين والحجاج وأهالي المدينة الاستفادة من المنصة وتحميلها على الهواتف الذكية، والاسترشاد عن أبرز المناطق والمميزات والجوانب التسويقية والأكلات المميزة بالمدينة.

وتهدف المنصة إلى إثراء تجربة الزوار وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير دليل شامل لمعالم ومرافق المدينة، وتوثيق كنور المدينة بأبرز اللغات العالمية، وتحسين تجربة زوار المدينة، وتتضمن المنصة أهم الفعاليات والأنشطة بالمدينة على مدار السنة، والتي ستكون موجهة لسكان وزوار المدينة، واستعراض معالم المدينة ومزاراتها بشكل تفاعلي، كما يتاح مشاركة الصور واللحظات الجميلة بين مجتمع الزائرين، وكذلك أطعمة المدينة، والتعريف بها وسبل الوصول إليها، بالإضافة إلى الحرف اليدوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن منصة «روح المدينة» وتطبيقاتها المتعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف بناء هوية مميزة للمدينة المنورة، بوصفها وجهة سياحية وثقافية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي للمنطقة من خلال تمكين الزوار والسكان من الاستكشاف والتعرّف على المكونات التاريخية والثقافية والحضارية التي تتمتع بها المدينة المنورة، فضلاً عن استعراض الأنشطة والفعاليات والبرامج المقامة على مدار العام، وتقديمها للمستخدمين بلغات متعددة، وبطريقة جاذبة ومبتكرة، لتصبح المنصة الرفيق الرقمي الموثوق لزوار وسكان المدينة المنورة.