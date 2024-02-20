تراند اليوم : "أنا بهذه اللحية كأني روميو".. بالفيديو: رجل يرد على متابع اقترح عليه تخفيف وصبغ لحيته للزواج من امرأة ثانية

صحيفة الخليج 365: رد رجل على متابع اقترح عليه تخفيف لحيته وصبغها، والزواج من امرأة أخرى، مشيرا إلى أنه إذا فعل ذلك يرجع لعمر 25 عاما.

وقال الرجل خلال مقطع فيديو: "تدري إني بهذه اللحية كأني روميو في عيون زوجتي، وهي أجمل من جوليت".

وتابع: "لو يجمعون لي أجمل مافي هذا الكون من الشقراوات الجميلات الفاتنات، ويضعون الشمس عن يميني والقمر عن يساري ويملكوني على الأرض، ويضعون في يدي مفاتيح خزائن الأرض، ما أبيع ظفر زوجتي حبيبة قلبي اللي عاشت معي 25 عاما سترت عيوبي وتحملت فقري وربت عيالي ورفعت رأسي بين أهلي وربعي وكرمتني".