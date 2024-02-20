تراند اليوم : أخصائية تكشف عن أفضل الأطعمة لمرضى السكري في وجبة الفطور وأخرى ممنوع تناولها

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية التغذية الرياضية لجيس هيلارد، عن الأطعمة التي يجب على مرضى السكري تناولها في وجبة الفطور.

أطعمة صحية

وأشارت إلى أنه يمكن تناول العصيدة المضاف إليها قطعة من لوح بروتين مع بعض التوت والبذور، فهذه الوجبة توفر البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن وكذلك الدهون الصحية".

ويمكن إضافة المكسرات مثل الجوز أو اللوز للحصول على جرعة من الألياف والبروتين والدهون الصحية، أو رش بعض بذور الشيا أو بذور الكتان.

ونصحت هيلارد بتناول شريحة من الخبز المحمص الغني بالحبوب المتنوعة مع الأفوكادو والبيض المسلوق، والتي ستغذي الجسم بالألياف والدهون الصحية والبروتين.

أطعمة ترفع السكر في الدم

قالت أخصائية التغذية إنه إذا كان الشخص معرضا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن أسوأ شيء هو تناول وجبة إفطار من الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة أو السكر".

وكشفت عن الأطعمة التي يجب تجنبها في الإفطار مثل وعاء كبير من الحبوب المغطاة بالسكر مع حليب كامل الدسم، والحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، والتي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو.

تحذيرات

وحذرت من تناول الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى، فالخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.

وقالت إن المعجنات طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية، إضافة إلى عصير الفاكهة الذي يمكن أن يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى افتقاره إلى الألياف الغذائية.