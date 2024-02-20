شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" تطلق 3 مبادرات تطوعية احتفالًا بذكرى تأسيس الدولة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بقسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي 3 مبادرات تطوعية تشمل: التشجير، سواعد الخير، لمسة وفاء، وأكثر من 50 فرصة تطوعية، وذلك بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية.

فيما استهدفت مبادرة لمسة وفاء تفعيل دور منسوبي التعليم من خلال دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، كما تم تقديم الهدايا لأبناء شهداء الواجب، وذلك خلال انطلاقة مبادرة سواعد الخير التطوعية في المجال الاجتماعي وذلك بالتعاون مع دار الخير ؛ تقديرًا وفخرًا لمواقفهم البطولية في الذود عن وطننا الغالي والدفاع عنه. العمل التطوعي لتنمية المجتمع جدير بالذكر أن العمل التطوعي ركيزة هامة لتنمية المجتمع والارتقاء به، وذلك لما يقدمه من رسالة اجتماعية هدفها المشاركة في بناء المجتمع وتقوية دعائمه ، وترسيخ مبادئ التعاضد والتكافل الاجتماعي والعمل الإنســاني والمسؤلية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

