لجنة لضبط فوضى شهادات نظم الإدارة

شكلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لجنة إشرافية تعنى بتنظيم قطاع منح الشهادات لنظم الإدارة يدخل في عضويتها عدد من القطاع الحكومية والخاصة.

يأتي ذلك في أعقاب رصد ممارسات خاطئة في مجال منح شهادات نظم الإدارة وانتشارها بالسوق بشكل عشوائي من جهات غير مرخصة، أدى لعدم موثوقية هذه الشهادات وصعوبة تتبعها للتحقق من صحتها، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط محددة تنظم الرقابة على هذا المجال بالشكل المطلوب، فيما انتهت اللجنة إلى وضع عدد من الإجراءات والضوابط التي تنظم النشاط بعد اعتمادها لتكون حافزا ومسرع لتنظيم النشاط.

وبدأت الهيئة في التصدي للممارسات الخاطئة، عقب رصد جهات تقوم بمنح شهادات المطابقة لنظم الإدارة لبعض المنشآت داخل المملكة، دون حصولها المسبق على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط المنح في هذا المجال من قبل وزارة التجارة والهيئة، فيما يتعين على الجهات المقبولة لدى الهيئة عدم ممارسة نشاط منح شهادات نظم الإدارة دون حصولها على القبول من قبل الهيئة، وفق متطلبات لائحة القبول لجهات تقويم المطابقة، ولوحت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المخالفة بما في ذلك إيقافها لعدم التزامها بما نصت عليه لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة منحتها الهيئة

ــ 60661 شهادة.

ــ 1878 شهادة مطابقة.

ــ 53996 شهادة IECEE