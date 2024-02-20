تراند اليوم : "غرامة 55 قرشا أو السجن 4 أيام"... شاهد: قصة تأسيس مخالفات المرور بالمملكة وأغربها قبل 70 عامًا

صحيفة الخليج 365: وثق تقرير على قناة "الإخبارية"، تاريخ تأسيس إدارة المرور بالمملكة تحت مسمى "بوليس المرور" في عهد الملك عبد العزيز عام 1945، والذي تم تغيير اسمه فيما بعد ل "قلم المرور".

وأشار المقطع، إلى تدشين عدد من الأنظمة المتعلقة بتنظيم السير والمركبات والسائقين ووقتها، وتمت طباعتها فيما عرف باسم "رخصة سائق سيارة".

ويضم دفتر "رخصة سائق سيارة" جميع التحذيرات وتعليمات القيادة والمخالفات وعقوبتها.

وشمل الدفتر قائمة مخالفات تضم 14 مخالفة، يعاقب مرتكبها للمرة الأولى بغرامة 55 قرشا أو السجن 4 أيام.

وأغرب تلك المخالفات كان "عدم إسكات المنبه عند نفور الجمال" وكذلك "عدم إخبار مخافر الشرطة عن سيارة معطلة قابلها في طريقه" وآخرها "السماح لأحدهم بالركوب على جوانب السيارة".