تراند اليوم : وفاة 4 أطفال في حريق داخل منزلهم في سراة عبيدة.. وهكذا نجت الأم و6 أطفال آخرين

صحيفة الخليج 365: لقي 4 أطفال أشقاء مصرعهم في حريق شب داخل منزلهم في مركز وادي الحيا، بمحافظة سراة عبيدة.

وروى ابن عم والد الضحايا تفاصيل الواقعة قائلا: "بمجرد خلود ابن عمه وأفراد أسرته المكونة من 4 أبناء ذكور و5 بنات إلى النوم في منزلهم، استيقظ على نشوب الحريق بغرفة الأطفال الأربعة"، مشيرا إلى أن الأب تمكن من إنقاذ بناته وزوجته وأخرجهم من المنزل.