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تراند اليوم : وفاة 4 أطفال في حريق داخل منزلهم في سراة عبيدة.. وهكذا نجت الأم و6 أطفال آخرين

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وفاة 4 أطفال في حريق داخل منزلهم في سراة عبيدة.. وهكذا نجت الأم و6 أطفال آخرين

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صحيفة الخليج 365: لقي 4 أطفال أشقاء مصرعهم في حريق شب داخل منزلهم في مركز وادي الحيا، بمحافظة سراة عبيدة.

وروى ابن عم والد الضحايا تفاصيل الواقعة قائلا: "بمجرد خلود ابن عمه وأفراد أسرته المكونة من 4 أبناء ذكور و5 بنات إلى النوم في منزلهم، استيقظ على نشوب الحريق بغرفة الأطفال الأربعة"، مشيرا إلى أن الأب تمكن من إنقاذ بناته وزوجته وأخرجهم من المنزل.

ولفت إلى أن الأب استطاع أيضا إنقاذ أحد أبنائه الذكور بعد إصابته في الحريق، ونقله إلى المستشفى فيما توفي 4 ذكور آخرين.
وفاة 4 أطفال في حريق داخل منزلهم في سراة عبيدة.. وهكذا نجت الأم و6 أطفال آخرين
وفاة 4 أطفال في حريق داخل منزلهم في سراة عبيدة.. وهكذا نجت الأم و6 أطفال آخرين
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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