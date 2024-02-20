وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الجائزة تحرص على أن تتناغم برامجها وموضوعات التنافس عليها مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الدولة من خلال العنوان الذي حملته هذه الدورة (الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) الذي يهدف إلى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعية في جميع مناطق المملكة.
وأفاد أنه تم مؤخراً الإعلان عن فوز 8 جهات وأفراد في فروع الجائزة الستة التي انطلقت في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن ما قدمته الجائزة في مجال العمل الاجتماعي خلال سنواتها الحادية عشرة من برامج ومبادرات وملتقيات وغيرها، والدعم المتواصل الذي تحظى به من الدولة هو شاهد على نجاحاتها وسبب مهم في استمرار عطائها الوطني الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية خادم الحرمين ..الراجحي يُكرم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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