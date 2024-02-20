برعاية خادم الحرمين ..الراجحي يُكرم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يُكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يوم الثلاثاء المقبل، الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الحادية عشرة لعام 2023م، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي، والمهتمين بالعمل الاجتماعي وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الجائزة تحرص على أن تتناغم برامجها وموضوعات التنافس عليها مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الدولة من خلال العنوان الذي حملته هذه الدورة (الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) الذي يهدف إلى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعية في جميع مناطق المملكة.

وأفاد أنه تم مؤخراً الإعلان عن فوز 8 جهات وأفراد في فروع الجائزة الستة التي انطلقت في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن ما قدمته الجائزة في مجال العمل الاجتماعي خلال سنواتها الحادية عشرة من برامج ومبادرات وملتقيات وغيرها، والدعم المتواصل الذي تحظى به من الدولة هو شاهد على نجاحاتها وسبب مهم في استمرار عطائها الوطني الكبير.