إعلان معايير واشتراطات مقدمي خدمة سفر الإفطار في المسجد الحرام خلال رمضان 1445

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقدم بطلبات سفر الإفطار لمقدمي الخدمة في المسجد الحرام وفق اشتراطات ومعايير محددة خلال موسم رمضان 1445هـ.

وسيتاح لمقدمي الخدمة اختيار موقع السفرة إلكترونيًا، كما يلزم التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة أو المصانع والمستودعات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء.

ويتمثل الحد الأقصى لسفر الأفراد في سفرتين، بينما يمكن للجهات الخيرية والأوقاف طلب ما يصل إلى عشر سفر، وتكون الوجبات جافة (التمر منزوع النوى، كيك، فطيرة، عصير)، مع الالتزام بالمغلف المعتمد للوجبات وبجميع الشروط والأحكام المذكورة بالرابط الإلكتروني الذي سيعلن عنه في وقت لاحق.

وتأمل الهيئة أن تسهم الإجراءات في تحسين تجربة زوار بيت الله الحرام وتقديم خدمة متميزة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.