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أعلن فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم العثور على المواطن المسن منيع المطيري (80 عامًا) متوفى داخل سيارته بمحافظة البدائع، بعد أن فُقد يوم الخميس الماضي.
وعثرت فرق الإنقاذ على سيارة المفقود عالقة في حفرة بمكان بعيد عن الأنظار، بالقرب من مركز القرين وعلى بعد 300 متر عن طريق المدينة السريع.
وكان فريق عون قد كثّف عمليات البحث عن المفقود بالتعاون مع الجهات الأمنية، باستخدام سيارات الدفع الرباعي وطائرات الدرون.
وتمكنت فرق البحث من تحديد قرابة 90% من الأماكن الخطرة المحيطة بالموقع الأخير للمفقود، وجرى تمشيط كامل المنطقة المحيطة وصولا إلى محافظة الرس وقرية عشيرة ومركز خريمان الشغار.
كانت هذه تفاصيل خبر داخل سيارته العالقة بمحافظة البدائع.. العثور على المسن المفقود منيع المطيري في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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