شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارتي التعليم والرياضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، اليوم الثلاثاء ، الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارتي التعليم والرياضة .

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وشهدت الجلسة الإطلاع على أهم الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ، واللجنة العامة لمجلس الوزراء ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها .

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها .

وتمت الموافقة أيضاً على الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية وجمهورية البرتغال ، في مجال خدمات النقل الجوي .