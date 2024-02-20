شكرا لمتابعة خبر عن المملكة أمام محكمة العدل الدولية تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد سفير المملكة لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية أنه لا تبرير للمارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن رفض إسرائل للحلول، يؤكد على عدم رغبتهم في إعطاء الفلسطينين حقهم المشروع في أراضيهم.

وأضاف قائلًا: “إن قطاع غزة تحول إلى مكان للموت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولي”.

وأشار:” عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 700 ألف، وأن إسرائيل زادت من وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن هجمات المستوطنين، مشددًا على أن الرياض ترفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة”.

وعلى صعيد متصل فإن محكمة العدل الدولية تواصل اليوم الثلاثاء جلسات استماع الرأي الاستشارية بشأن تداعيات الاحتلال القانونية للأراضي الفلسطينية منذ 1967.

وافتتحت جلساتها أمس باستماعها إلى رأي ممثلوا دولة فلسطين، على ان تستمر الجلسات لـ 6 أيام، تستمع فيها إلى 52 دولة، بالإضافة للاتحاد الأفريفي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.