شكرا لمتابعة خبر عن شاب يكشف تلاعب أحد عمال المحطات في تعبئة البنزين ومتابع يوضح الطريقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف شاب من خلال الداش كام تلاعب أحد عمال المحطات في تعبئة البنزين أثناء وقوفه في المحطة .

وأظهرت الداش كام” العامل وهو يتلاعب في تعبئة البنزين في أحد السيارات، ويقف وكأنه لم يفعل شيء .

العامل الذي لم يدرك أن فعله سيُكشف من خلال “الداش كام”، جاء في المقطع وهو يقف وينظر للعداد خلال تعبئة البنزين ويتلاعب به .

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم وشرح كيف يتلاعب العامل أثناء التعبئة قائلاً:” الشخص يعبي بـ ١٠٠ ريال ولما يوصل العداد ٧٠ ريال مثلاً، العامل يضغط زر ويوصل ١٠٠ ويحط العامل ٣٠ ريال في جيبه حتى لو دفعت بالصراف يسحب ٣٠ ريال من الكاش اللي عنده، علشان كذا أي أحد يعبي بنزين عينه على العامل .”