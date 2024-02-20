اخبار السعوديه

شاب يكشف تلاعب أحد عمال المحطات في تعبئة البنزين ومتابع يوضح الطريقة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن شاب يكشف تلاعب أحد عمال المحطات في تعبئة البنزين ومتابع يوضح الطريقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف شاب من خلال الداش كام تلاعب أحد عمال المحطات في تعبئة البنزين أثناء وقوفه في المحطة .

وأظهرت الداش كام” العامل وهو يتلاعب في تعبئة البنزين في أحد السيارات، ويقف وكأنه لم يفعل شيء .

العامل الذي لم يدرك أن فعله سيُكشف من خلال “الداش كام”، جاء في المقطع وهو يقف وينظر للعداد خلال تعبئة البنزين ويتلاعب به .

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم وشرح كيف يتلاعب العامل أثناء التعبئة قائلاً:” الشخص يعبي بـ ١٠٠ ريال ولما يوصل العداد ٧٠ ريال مثلاً، العامل يضغط زر ويوصل ١٠٠ ويحط العامل ٣٠ ريال في جيبه حتى لو دفعت بالصراف يسحب ٣٠ ريال من الكاش اللي عنده، علشان كذا أي أحد يعبي بنزين عينه على العامل .”

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا