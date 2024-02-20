تراند اليوم : تفاصيل الموافقة على قرار تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات

صحيفة الخليج 365: نشرت وزارة الموارد البشرية، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات.

وكشفت الوزارة أنه يتم الإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية

ويتم الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك)، سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.