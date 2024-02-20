تراند اليوم : شاهد.. "مختص" يكشف عن السر الكوري لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد.. ويوضح المكونات وطريقة تحضيرها

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب وصانع محتوى عن طريقة لتفتيح البشرة وترطيبها والتخلص من التجاعيد.

سر كوري

وقال خلال مقطع فيديو: " هقول لك السر الكوري اللي هيخلي بشرتك منورة ومشدودة زي الزجاج من غير أي مواد كيميائية، وهو سر قديم لتفتيح البشرة ومن أول مرة هتشوفي الفرق".

المكونات

وأوضح أن المكونات عبارة عن : " 4 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض ويضاف عليهم كوب مياه، ويتم غسل الأرز وتصفيته ثم يضاف للأرز 200 ملي لبن ويتم وضعهم داخل إناء على نار هادئة حتى يصبح الأرز طريا".

تحضير

وتابع: "يترك الخليط حتى يبرد ثم يضرب في الخلاط ويتم تصفيته بشاش طبي وعصره جيدا لاستخراج قوام الكريم ويضاف له معلقتين كبار من الزبادي وملعقة من زيت الزيتون".

وأضاف: " يتم عمل ماسك للبشرة لمدة 25 دقيقة". لافتا إلى أنه يمكن تكرار الماسك 3 مرات في الأسبوع.

فوائد

وأشار إلى أن الأرز يقلل الخيوط والتجاعيد وتصبغات البشرة واللبن يعالج حب الشباب ويقلل الهالات السوداء ويفتح التصبغات والزبادي يوحد لون البشرة ويجعلها رطبة وناعمة.