شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل وفاة 4 أطفال في حريق بسراة عبيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة سراة عبيدة واقعة مأساوية، حيث فقد حارس مدرسة 4 من أطفاله في حريق نشب في غرفتهم.

وكان الأب قد استيقظ على حريق هائل في غرفة أطفاله التسعة،عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ما تسبب في وفاة أربعة منهم.

وأفاد أحد أفراد الأسرة أنه بمجرد خلودهم إلى النوم في منزلهم المسقوف بالهنجر في مركز وادي الحيا، استيقظ على كارثة بعدما بدأت ألسنة النيران بغرفة الأطفال، بحسب العربية.نت.

والضحايا هم: “مسفر يدرس بالصف الثاني الابتدائي، وفراج بعمر العامين، وعمر 5 سنوات، ومانع بالصف السادس الابتدائي”.

ونقل مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، تعازي ومواساة وزير التعليم يوسف البنيان والأسرة التعليمية، إلى الموظف مانع علي القحطاني، في وفاة أبنائه الأربعة.