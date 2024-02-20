شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعلن بدء التقديم على مراكز التميز البحثية والابتكارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن بدء التقديم على برنامج مراكز التميز البحثية والابتكارية، ضمن خطته الإستراتيجية لتعظيم أثر البحوث في الميدان، وتطوير الكوادر البشرية وقيادة الابتكار والحلول لتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وأسرهم.

يأتي هذا البرنامج إيماناً من المركز بأهمية العلم في خدمة المجتمع، منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، ومواصلة مسيرته الريادية على المستوى الوطني والعالمي في مواجهة تحديات الإعاقة، وسعياً منه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز والفرق التي تمتلك بنية بحثية متكاملة من أجهزة وقدرات بشرية وكفاءات علمية قادرة على إنجاز أبحاث ومنتجات مبتكرة في المجالات الصحية والعلمية والإنسانية ذات العلاقة بمجال الإعاقة، والإكتشافات العلمية الرائدة ونشرها في مجلات عالمية مرموقة مثل Nature ومجلات Science ومجلات النخبة.

ويدعو المركز الراغبين في التقديم على مراكز التميز والتعرف على المبادرة بشكل أوسع التفضل بزيارة الرابط الإلكتروني| هنــــــــــا