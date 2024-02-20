تراند اليوم : تطورات جديدة في قضية اغتيال رئيس هايتي.. ومفاجأة بشأن زوجته

صحيفة الخليج 365: وجه قاضٍ في هايتي لائحة اتهام إلى 51 شخصاً لدورهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021، بما في ذلك زوجته مارتين مويز.

واتهمت زوجة الرئيس القتيل بالتواطؤ في ارتكاب الجريمة، على الرغم من إصابتها بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

أشارت لائحة الاتهام إلى أن مويز وشركاءها أدلوا بأقوال تناقضت مع شهود آخرين، ما يشير إلى أنهم كانوا متواطئين في القتل.

ولفتت اللائحة أيضاً إلى أن أحد المتهمين الرئيسيين في القضية المحتجز في هايتي، والذي ادعى أن مويز كانت تتآمر مع آخرين لتولي الرئاسة.

محامي مويز، بول تورنر، المقيم في جنوب فلوريدا، كان قد نفى في وقت سابق الاتهامات الواردة في الشكوى الجنائية.

وقال: "لقد كانت ضحية، مثل أطفالها الذين كانوا هناك وزوجها". كما أشار إلى أن موكلته مختبئة وأن موقعها الحالي غير معروف للجميع باستثناء عدد قليل من الناس. وفق ما نقلت "التايمز".