نائب أمير مكة يتفقد 37 مشروعا في محافظتي خليص والكامل

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظتي خليص والكامل.

واستهل الأمير مشعل الجولتين بزيارة محافظة خليص، حيث رأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظة 10 مشاريع، شملت (مبادرة إنشاء وتطوير الطرق الحضرية، مشاريع الإنارة، البنية التحتية لصناعية غران، مبادرة إنشاء وتطوير المباني، تحسين وتجميل ممشى غران، تحسين وتجميل المداخل، صيانة وتأهيل الطرق، منتزه خليص الوطني، منتزه وادي قديد، منتزه ودغان.

عقب ذلك، واصل نائب أمير مكة جولته بزيارة محافظة الكامل، ورأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 27 مشروعا، شملت 6 مشاريع للقطاعي الصحي (إنشاء وحدة غسيل الكلى، استحداث النظام الطبي الإلكتروني، تركيب الهاندريل، إحلال فينيل وأرضيات، تأمين أجهزة التصوير التشخيصي، المنافسات الاستثمارية)، و 5 مشاريع للتعليم الجامعي (فرع الكلية التطبيقية بجامعة جدة بالمحافظة، كرسي جامعة جدة لتنمية المحافظة، وحدة البحث والابتكار بفرع جامعة جدة بالمحافظة، متطلبات السلامة الإنشائية بمقر الجامعة في المحافظة، البنية التحتية بفرع الجامعة).

أما مشاريع القطاع البلدي فشملت 16 مشروعا تمثلت في (صيانة وتأهيل الحدائق العامة، صيانة مدرجات ملعب البلدية، صيانة اللوحات الإرشادية بالبلدية، صيانة اللوحات الإعلانية، صيانة الشوارع الداخلية، صيانة حدائق، صيانة - صيانة الحواجز الخرسانية، صيانة مداخل المراكز التابعة لبلدية المحافظة، تأهيل المرافق العامة).

وخلال زيارته لمحافظتي خليص والكامل، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة عددا من أهالي المحافظين واستمع لمطالبهم.

ويواصل الأمير سعود بن مشعل جولاته التفقدية يوم غد الأربعاء بزيارة محافظة رابغ.