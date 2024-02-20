شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تُصدر بياناً يتضمن التعليمات الخاصة بشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445ه‍ .

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بضرورة الانتظام في عملهم ، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك ، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات التي تؤثر على خشوع المصلين ، وكذلك عدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها .

كما تضمن التوجيه التأكيد على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى ، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في تقويم أم القرى لشهر رمضان ، وأن تكون المدة بين الأذان والإقامة حسب الوقت المعتمد لكل صلاة ، عدا صلاتي العشاء والفجر فتكون المدة خلال شهر رمضان (عشر دقائق) تيسيراً على المصلين .

كما أهابت بأهمية تذكير أئمة المساجد بمراعاة أحوال الناس في مدة صلاة التراويح ، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية ، وكذلك تم توجيه الأئمة بالاستمرار بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة ، لاسيما ما يتصل بأحكام الصيام وآدابه ، وفضائل الشهر الكريم ، والأحكام المتعلقة به ، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع .

وشددت الوزارة على الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها ، وألا تكون مشاريع التفطير داخل المساجد حرصاً على نظافتها ، كما شملت التوجيهات أيضاً بضرورة توعية المصلين بأضرار التسول وحثهم على صرف صدقاتهم في المنصات الموثوقة .