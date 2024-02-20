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فتاة تحتفل بيوم التأسيس على ظهر الخيل .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - احتفلت فتاة بيوم التأسيس في جامعة الملك خالد، على ظهر الخيل، مرتدية الزي التراثي، احتفاءً بذلك اليوم المميز والتاريخي.

ويوافق يوم التأسي بعد غد الخميس 22 فبراير، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة الأولى عام 1139هـ / 1727م.

وتستعد الجهات المعنية والقطاعات الأهلية لتدشين عدد من الفعاليات الثقافية والتاريخية احتفاءً بيوم التأسيس، لتُشارك في هذه المناسبة الوطنية.

وتستحضر مناسبة يوم التأسيس قصةً عظيمة لوطنٍ تأسّس قبل أكثر من ثلاثة قرون، وتُعيد للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية، وما صاحب ذلك من قصص وبطولات.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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