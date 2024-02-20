تراند اليوم : بالفيديو.. ظهور خاص للشيخة فاطمة بنت منصور آل نهيان "برفقة الخيل"

صحيفة الخليج 365: ظهرت الشيخة فاطمة بنت منصور آل نهيان، نجله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقطع فيديو متداول وهي تداعب الخيل.

على واقع أغنية "يا فاطمة عمرك حكاية من النور"، ووثق مقطع الفيديو المتداول، حضورها لسباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة.

والسبت، استضافت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، ضمن فئة السيدات، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة الفارسات من مختلف الإسطبلات بالإمارات.

وتنظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".