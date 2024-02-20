تراند اليوم : بالفيديو.. مهتم بالساعات يحرج مذيع برنامج "الراصد" على الهواء بسبب ساعته.. ويكشف عن سعرها

صحيفة الخليج 365: أحرج المهتم بالساعات النادرة عبد الرحمن الهويمل مذيع برنامج "الراصد" عبد الله الغنمي على الهواء بسبب سعر ساعته.

ووجه الغنمي سؤالا ل "الهويمل" خلال حلقة البرنامج المذاعة اليوم، قائلا:" هل الساعات الرولكس قيمتها ترتفع مع الوقت؟"، ورد الهويمل:" نعم ترتفع مع الوقت، والساعة اللي على يدك أتوقع أنها 36 ملي"، وسأل الغنمي:"كم سعرها؟"، وأجاب الهويمل:" أتوقع أنك اشترتها ب 31 أو 33 ألف"، وقال الغنمي :" جاتني هدية".

وتابع الهويمل:" إذا الساعة جديدة ب 33 ألف، وبعتها بعد سنة أو سنتين يكون سعرها 33 ألف بنفس القيمة".

وأضاف:" الساعات تعتبر شيكا مصدقا ويمكنك بيعها في أي مكان بالعالم وخلال 5 دقائق فقط".