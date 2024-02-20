تراند اليوم : ضابط استخبارات إسرائيلي: السنوار هرب من غزة إلى سيناء

صحيفة الخليج 365: قال ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد رافائيل جيروزالمي إن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، عبر من رفح إلى مصر مع عدد من الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف: "مع من نتحدث عندما نتفاوض مع حماس.. السنوار.. المسؤولين في الدوحة، من يمثل حماس؟ هم لا يتحدثون مع السنوار ولا دلائل على أن السنوار يتلقى المعلومات من العالم الخارجي أو أن أي جواب نتلاقه من غزة صادر عن السنوار".حسب قناة i24 news الإسرائيلية.

وتابع: "السنوار لا يستخدم هاتفا محمولا ولا أي وسيلة اتصال تكنولوجية. هو موجود في نفق وقد يكون فر إلى سيناء".