تراند اليوم : الشيخ فيصل السيف يتلقى التعازي في وفاة شقيقه خالد

صحيفة الخليج 365: تلقى الشيخ فيصل بن مساعد سيف السيف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السيف للتنمية التعازي في وفاة شقيقه رجل الأعمال الشيخ خالد بن مساعد السيف.

"الخليج 365" تتقدم بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة السيف الكريمة، ولأبناء وبنات الفقيد وتدعو للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يُسكنه الله فسيح جناته، وتخص بالعزاء أشقاء الفقيد الشيخ سامي مساعد سيف السيف، والشيخ محمد مساعد سيف السيف، وشقيقتهم، وتخص بالعزاء أيضاً أبناءه، الشيخ فيصل بن خالد مساعد السيف، والشيخ نايف بن خالد مساعد السيف، وزوجة الفقيد وبناته.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.