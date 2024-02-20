شكرا لقرائتكم خبر إنشاء جمعيتين طبيتين وفتح باب التجسير بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس جامعة الملك خالد في اجتماعه المنعقد أمس الأول، إنشاء جمعية علمية باسم (الجمعية السعودية لطب الأسنان التجميلي)، وجمعية علمية أخرى باسم (الجمعية السعودية للطب الوقائي).

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، أن الاجتماع الذي رأسه رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام، وافق على دليل استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة، وعلى مقترح فتح القبول في برامج التجسير لخريجي الدبلوم المتوسط اعتبارا من 1446هـ، كما تم إقرار ترشيح عدد من موظفي الجامعة للترقية إلى المراتب العليا في الجامعة.

كذلك تمت الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث، وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الداخلية بين الجامعة وعدد من الجهات.