الدوسري والسواحة يطلعان على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرض «فومكس»

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واطلعا في جناح وزارة الداخلية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، والتعريف بمبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات الوزارة الرائدة، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والتأشيرة السياحية، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة، والخدمات الالكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر».
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المنتدى السعودي للإعلام، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، وأبرز أعمال وزارة الداخلية الإعلامية في الجانب الأمني بمهامه المتعددة.
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