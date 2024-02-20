شكرا لقرائتكم خبر الدوسري والسواحة يطلعان على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرض «فومكس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الإعلام سلمان الدوسري، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أمس الأول، جناح وزارة الداخلية في معرض مستقبل الإعلام «فومكس»، المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين في مدينة الرياض.

واطلعا في جناح وزارة الداخلية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، والتعريف بمبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات الوزارة الرائدة، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والتأشيرة السياحية، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة، والخدمات الالكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر».

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المنتدى السعودي للإعلام، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، وأبرز أعمال وزارة الداخلية الإعلامية في الجانب الأمني بمهامه المتعددة.