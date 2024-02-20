الابتعاث صانع علماء المستقبل بالبحث والتطوير والابتكار

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وشارك في الجلسة الحوارية كل من مستشارة البحث والتطوير والابتكار في برنامج التحول الصحي الدكتورة نادية العيدروس، ورئيسة قسم الشراكات البحثية - المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الدكتورة بدور الغامدي، والمديرة العامة لمعهد التكرير والبتروكيماويات في كاكست الدكتورة أفراح الدوسري، والمستشار في الشركة السعودية لتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم المسلم، وأدار الحوار مستشار القطاع الخاص وريادة الأعمال في هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور أحمد الجدعان.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي استندت على 4 أولويات رئيسة.
وأشاروا إلى أن على الطالب المبتعث استغلال جميع الفرص التي يمكنه الحصول عليها سواء من تطوع أو تدريب داخل الجامعة أو خارجها، لتعود بالنفع على المبتعث حين عودته إلى أرض الوطن.
4 أولويات وطنية رئيسة:
- صحة الإنسان.
- استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
- الريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.
- آليات الابتعاث المتعلقة بقطاع البحث والتطوير والابتكار.
- توفير كوادر وطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
- استدامة الموارد الطبيعية وتقليل الهدر في المواد الغذائية.
- الحفاظ على البيئة .
- التطبيقات الرقمية.
- التقنية الحيوية.
- الزراعة الحيوية.
- سلاسل الإمداد.
- تحويل الطاقة المتجددة والحياد الصفري.
- الاستدامة.
- توطين التقنيات.
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