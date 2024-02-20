شكرا لقرائتكم خبر وزير الإعلام: نستهدف الإسهام بـ16 مليار ريال في الناتج المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن الإعلام السعودي ينتظره مستقبل حافل بالمنجزات والتحولات المنشودة في مختلف قطاعاته، مبينا أبرز الملامح الاستراتيجية لمنظومة الإعلام للعام الحالي، التي سيتم تحقيقها بعدد من المبادرات والمشروعات والبرامج والأعمال.

وأعلن أن عام 2024، هو عام التحول الإعلامي بالمملكة، والاستعداد لمصافحة حارّة بين الإعلام السعودي والمستقبل.

وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة، أمس، على مسرح أرامكو السعودية، في عاصمة مستقبل الإعلام الرياض: «اليوم نعلن عن استراتيجيات عام التحول الإعلامي بالمملكة، التي تقوم على 4 ركائز هي: الأرقام، والمؤشرات، والشغف، والعمل، وبرؤية حكيمة يدعمها خادم الحرمين الشريفين، ويقودها ولي عهده الأمين».

وأوضح، أن قطاع الإعلام في المملكة قد أسهم في 2023 بما يعادل 14.5 مليار ريال على مستوى الناتج المحلي.

كما يستهدف الوصول إلى نحو 16 مليار ريال خلال هذا العام، مبينا أن استثمار قطاع الإعلام في رأس المال البشري أسهم في توفير فرص وظيفية، بلغت حتى العام الماضي 56 ألف وظيفة، ويستهدف في هذا العام نحو 67 ألف وظيفة.

وأعلن عن 3 استراتيجيات تسير عليها منظومة الإعلام، وتمثل خارطة طريق نحو إعلام المستقبل، وتسهم في تعزيز القطاع الإعلامي، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، التي تتمثل في تحديد التوجه الاستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة، وتحسين حوكمة وكفاءة قطاع الإعلام، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص والقطاع الثالث.

وأشار وزير الإعلام إلى بعض من ملامح استراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون، التي تسعى إلى تمكين الهيئة من النمو وتعزيز تنافسية الأعمال، وتطوير الكوادر والمواهب الإعلامية، إضافة إلى صناعة محتوى مميز يصل إلى المنصات الرقمية العالمية، ويستهدف تعزيز الصورة الذهنية للمملكة.

كما تطرق إلى العمل على إطلاق استراتيجية وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي تهدف إلى زيادة فاعلية شبكتها ومكاتبها ومراسليها حول العالم.

ماذا قال وزير الإعلام بالمنتدى؟