تراند اليوم : أسرة آل سيف تنعى فقيدهم الشيخ "خالد بن مساعد السيف" ..وتكشف موعد الصلاة على جثمانه ومكان الدفن

صحيفة الخليج 365: نعت أسرة آل السيف فقيدهم الشيخ " خالد بن مساعد السيف" .

وأشارت الأسرة إلى أن صلاة الميت على جثمانه ستقام بعد صلاة العصر غدا الأربعاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله ، والدفن في مقبرة العود.

وذكرت الأسرة ، أنه سيتم تقديم واجب العزاء للرجال في منزل شقيقه رجل الأعمال "سامي بن مساعد السيف " بحي عرقة شارع علي بن أبي منصور الأزدي منزل رقم 7677 ، للتواصل ( 0509434449 ) ، من الساعة 6 مساءا إلى 9 مساءا من يوم غد الأربعاء حتى يوم الجمعة . .

وتقبل العزاء للرجال أيضا بمنزل شقيقه " فيصل بن مساعد السيف " بحي غرناطة شارع خالد بن الوليد ، منزل رقم 6445 ، وللتواصل ( محمد الماضي 0500061166 - فهد الخالدي 0505428517 ) ، من الساعة 8 ونصف مساءا غدا الأربعاء حتى مساء الجمعة .