شكرا لمتابعة خبر عن تخريج دورة الفرد الأساسي الـ 5 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت كلية الملك فهد الأمنية ، اليوم الثلاثاء ، حفل تخريج 457 فرداً من الدورة التأهيلية الخامسة للفرد الأساسي «للنساء» ، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

وحضر الحفل مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج ، وشهد الحفل استعراض الخريجات للفصيل الصامت ، وبرزت دقتهن وإتقانهن لاستخدام السلاح وأداء الحركات بمهارة ، وتطبيقًا لفرضية الرماية ، حيث حصلت المتدربات على البرامج العسكرية والمهارات في معهد التدريب النسائي الأمني .

وأشار اللواء الدعيج إلى أن الكلية قدمت للخريجات برامج أمنية بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية ، وبيئة تفاعلية لتحقيق أعلى مستويات المهنية والكفاءة الفنية، ووفرت لهن برامج عالية الجودة .