تراند اليوم : شاهد.. وزير البيئة يرتدي البشت في أول مناسبة رسمية بعد إلزام الوزراء وأمراء المناطق بارتدائه 

صحيفة الخليج 365: ارتدى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، البشت خلال استلامه 9 شهادات من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في منظومة المياه، ويأتي ذلك في أول مناسبة رسمية بعد إلزام الوزراء وأمراء المناطق بارتدائه.

وسجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة "غينيس" العالمية، معززةً مكانتها الريادية كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يوميًا.

الجدير بالذكر صدر تعميم يلزم عدة فئات بارتداء البشت أثناء الدخول لمقرات العمل والخروج منها، وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية وهم الوزراء وأمراء المناطق.