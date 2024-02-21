شكرا لمتابعة خبر عن أول مناسبة رسمية بعد إلزام الوزراء والمسؤولين بارتداء البشت .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، بالبشت ، خلال مراسم تسليم 9 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة .

وفي وقت سابق ، أصدرت المملكة توجيهاً بإلزام مسئوليها وكبار الموظفين والقضاة وأعضاء مجلس الشورى، بارتداء البشت ، عند أثناء الدخول إلى مقرات العمل والخروج منها وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية .

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، سجلت تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة غينيس ، لتعزز من خلالها مكانتها الريادية كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ، مع إحراز نتائج رائدة وأرقامًا غير مسبوقة في عدد من مشاريع المياه المختلفة بالمملكة .

وحرص كل من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ومحافظ التحلية المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم وكبار مسؤولي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، على ارتداء البشت في أول مناسبة رسمية بعد تعميم ارتدائه .