تراند اليوم : شاهد..التيكتوكر الليبي ينشر فيديو جديد عن تجربته لمحل "بلبن" ويكشف تقييمه الشخصي لوجبة "القشطوطة"

صحيفة الخليج 365: كشف الويشي، صانع المحتوى الليبي على "تيك توك"، عن تجربته بمطعم "بلبن" الشهير، والذي تصدر محركات البحث و"التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "تيك توك"، سأل الويشي أحد المتواجدين في المطعم عن رأيه في "بلبن"، ليجيبه الرجل الذي تبين أنه مواطن سعودي "ممتاز بلبن الصراحة، القشطوطة مرة حلوة".

تقييم الطعام وتجاوب الويشي وهو صانع المحتوى المختص بتقييم الطعام مع نصيحة المواطن السعودي، قائلا:" سوف أجرب القشطوطة".

وفي مقطع الفيديو، رصد الويشي، الازدحام والاقبال على المطعم والأجواء داخل "بلبن"، مشيرا إلى أن "الأسعار مرتفعة".

قشطوطة وسأل الويشي أحد الموظفين بالمطعم عن "الأكلة التي يرشحها له"، فقال له الأخير:" أنصحك بالقشطوطة طبعا".

وقام الويشي بشراء "وجبة مسحب بالآيس كريم"، وكذلك "القشطوطة مع مشتملاتها".

المسحب وعن وجبة "المسحب"، قال "الشيكولاتة والفستق غير حقيقية، لكن الوجبة اختراع وتقييم لها ٨ من ١٠ بدون الصوص"، مضيفا "تقييمي لها مع الصوص ٧ من ١٠".

واستكمل مقطع الفيديو، ليسرد تجربته مع "القشطوطة"، ليقول:" السكر بها كثير جدا، والصوصات بها غير حقيقية"، مضيفا "تقييمي لها ٧ من ١٠".

وعن تقييمه لـ"بلبن" بشكل عام، قال" تقييمي للمطعم ٨ من ١٠"، قبل أن يقدم باقي الطعام لـ"قطة موجودة بجواره".