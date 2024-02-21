تراند اليوم : نشر تفاصيل أول جلسة لمحاكمة وزير كويتي سابق استغل منصبه في السطو على المال العام

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن تفاصيل أول جلسة لمحاكمة وزير كويتي سابق استغل منصبه في السطو على المال العام.

المال العام

وقالت الصحيفة، إن محكمة الوزراء الكويتية، أجلت قضية وزير سابق بتهمة التعدي على المال العام و 4 تهم أخرى، إلى جلسة 23 أبريل المقبل للاطلاع، وذلك في أول جلسة لمحاكمته.

عسكري متقاعد

وأشارت إلى أن الوزير المتهم حضر وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، موضحة أن هذا الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة، واستغل منصبه في السطو على المال العام.

حساب الوزير

وتابعت أنه تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم.

شقة سكنية

ولفتت إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.