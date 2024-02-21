تراند اليوم : شاهد: مواطنة "الفود ترك" تتلقى تبرعات تجاوزت الـ100 ألف ريال بعد احتراق مشروعها بجازان

صحيفة الخليج 365: وثق الناشط الاجتماعي على التيك توك "عبد الله السحاري"، التبرعات التي تلقتها مواطنة "الفود ترك" التي احترق مشروعها قبل 10 أيام من افتتاحه في جازان.

وقال الشاب الذي يجمع التبرعات بحضور المواطنة "ندا" وعدد من أصحاب الشركات والمطاعم:"قيمة التبرعات بلغت 105 ألف ريال ومحل من ذا شيفز وعربة فود ترك من جاهز".

وأضاف: جمعنا مبلغ 35 ألف ريال خلال 24 ساعة، مشيرا:"شيك بقيمة 10 آلاف ريال من شركة دخون الإماراتية، وشيك بقيمة 10 آلاف ريال من أسواق الجداف".

وأكمل: شيك بقيمة 10 آلاف ريال من أسواق رغيد، وشيك بقيمة 10 آلاف ريال من شركة عنب وليمون، مطاعم بندر عدن قدمت مبلغ 2000 ريال، وكوين برجر ستيك قدمت مبلغ 2000 ريال.

وزاد: صالح بن عبدالله العثيم قدم مبلغ 15 ألف ريال تطبيق جاهز تكفل بعزبة فود ترك جديدة، وتطبيق ذا شيفز عبدالله الغامدي تكفل بمحل كامل بتجهيزاته بدلا من الفود ترك إضافة لافتتاح ضخم.

وتابع: شركة "آر كيو" تكفلت بإقامة حفلة تسويقية بعد افتتاح مشروعها، ومطاعم المقصورة في الرياض تقدم مبلغ 5 آلاف ريال، ومطاعم قصر الضيافة في جازان تقدم مبلغ 5 آلاف ريال.

وظهرت "ندا" تبكي من الفرحة بعدما تلقت تبرعات تخطت ال 100 ألف ريال بعد احتراق عربة "الفود ترك" قبل 10 أيام من افتتاحه في جازان.