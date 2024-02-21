تراند اليوم : خبيرة تغذية تكشف عن نوعين من الأطعمة يساعدان في إنقاص الوزن وكبح الشهية

ترجمة حصرية: كشف خبيرة التغذية جونا بيلاندي، عن نوعين من الأطعمة يساعدان في إنقاص الوزن وكبح الشهية.

وقالت بيلاندي، إن تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات، تحفز على الشعور بالامتلاء، وتساعدك على استهلاك أقل عن طريق كبح شهيتك.

وتابعت جونا: "الأطعمة الغنية بالبروتين، من اللحوم الخالية من الدهون إلى البيض والمصادر النباتية مثل التوفو والتيمبيه تساهم في رحلة إنقاص الوزن، وفق صحيفة "إكسبريس".

وأوصت بهذه الطريقة الصحية السالف ذكرها لإدارة الجوع عن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالألياف.