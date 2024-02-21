تراند اليوم : قصة شاب فقد أخته الصغيرة بعد طلاق والديه.. وعند ذهابه مع شقيقاته الثلاث للإقامة مع والدتهم كانت الصدمة!

صحيفة الخليج 365: روى شاب، قصة وفاة شقيقاته الأربعة بعد طلاق والديه بسبب الخلافات بينهما.

وقال الشاب في رسالة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، إن والدته ووالده انفصلا بسبب ضرب الأخير لأمه، مشيرا إلى أنه كان يعمل وعمره 17 سنة لتوفير طلبات المنزل بعد حبس والده بتهمة تهريب ممنوعات.

وأكمل أن شقيقته الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات توفيت أثناء التوجه بها للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتها، مبينا أن شقيقاته الثلاث توفين في حادث سير أثناء ذهابه إلى والدته المقيمة بمنزل جدته.

وأوضح أنه يدرس حاليا، إضافة إلى التحاقه بوظيفة، مشيرا إلى أن ذكرى وفاة شقيقاته "هنی، شمس، درر، دانة" مازالت برأسه.