شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن من الجوف لم ينم منذ 60 عاماً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المواطن أحمد الصليع قصة عدم نومه لمدة ستين عام ، حيث يمكنه أن يغفو 10 دقائق فقط .

وقال الصليع أثناء حديثه مع الإعلامي مساعد الشراري : ” الظاهرة بدأت معي منذ الولادة ، أي أكثر من ستين عام ، موضحاً أنه ينام يومياً لمدة 10 دقائق فقط” .

وتابع أنه راجع مستشفى الأمير عبدالرحمن السديري في منطقة الجوف ، وعرضت حالته على طبيب هندي آنذاك ، لافتاً إلى أن الطبيب أصر عليه مراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي .

وأكمل حديثه بأنه حالته يتم متابعتها من قبل مستشفى الملك فيصل ذا هذا الوقت وذلك في عيادة طب النوم ، مضيفاً أن علاجه يحتاج إلى جهاز طبي يُسمى «سيباب» والذي يمنح الشخص عدد ساعات نوم تصل إلى 7 ساعات ولكنه ينام من 10 إلى 30 دقيقة .

واختتم حديثه قائلاً : ” أتمنى النوم ، هذه أكبر أمنياتي على مر 60 عاماً والتي تتحقق على فترات .