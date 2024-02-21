اخبار السعوديه

أضوى العسيري بإطلالة تراثية ساحرة في احتفال يوم التأسيس .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن أضوى العسيري بإطلالة تراثية ساحرة في احتفال يوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تألقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أضوى العسيري بإطلالة ساحرة في احتفال يوم التأسيس .

وأطلت العسيري بإطلالة تراثية حيث ارتدت عباءة من اللون الأسود بها رسومات تراثية قديمة ، كما تزينت بمشغولات ذهبية زادتها جمالاً وجاذبية .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة أضوى ، مشيدين بجمالها الساحر بالملابس التراثية .

والجدير بالذكر أن المملكة ستحتفل الخميس المقبل بيوم التأسيس ، وذلك من خلال عدة فعاليات في مختلف مناطق المملكة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا