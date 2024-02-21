شكرا لمتابعة خبر عن أضوى العسيري بإطلالة تراثية ساحرة في احتفال يوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تألقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أضوى العسيري بإطلالة ساحرة في احتفال يوم التأسيس .

وأطلت العسيري بإطلالة تراثية حيث ارتدت عباءة من اللون الأسود بها رسومات تراثية قديمة ، كما تزينت بمشغولات ذهبية زادتها جمالاً وجاذبية .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة أضوى ، مشيدين بجمالها الساحر بالملابس التراثية .

والجدير بالذكر أن المملكة ستحتفل الخميس المقبل بيوم التأسيس ، وذلك من خلال عدة فعاليات في مختلف مناطق المملكة .