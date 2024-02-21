"الأرصاد": طقسٌ مستقرٌ بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً بوجهٍ عامٍ على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

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